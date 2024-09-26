Байден решился на передачу Украине дальнобойного оружия

Байден поручил Пентагону дать Киеву планирующие авиабомбы дальнего действия JSOW

Президент США Джо Байден поручил Пентагону дать Киеву планирующие управляемые авиабомбы дальнего действия (Joint Standoff Weapon — JSOW), которые позволят Вооруженным силам Украины (ВСУ) увеличить дальность нанесения ударов в пределах действия украинской авиации. Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте сообщении Белого дома.

«Чтобы усилить возможности Украины в сфере нанесения дальних ударов, я решил предоставить Украине боеприпасы дальнего действия Joint Standoff Weapon (JSOW)», — указано в сообщении.

Ранее Байден одобрил выделение Украине оставшихся 5,5 миллиарда долларов из одобренных Конгрессом средств. Помимо этого, он также распорядился расширить подготовку пилотов ВСУ на истребителях F-16, а также поручил Пентагону передать Киеву дополнительную батарею систем противовоздушной обороны Patriot и ракеты для нее.