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14:21, 26 сентября 2024Мир

Байден решился на передачу Украине дальнобойного оружия

Байден поручил Пентагону дать Киеву планирующие авиабомбы дальнего действия JSOW

Фото: Leon Neal / Reuters

Президент США Джо Байден поручил Пентагону дать Киеву планирующие управляемые авиабомбы дальнего действия (Joint Standoff Weapon — JSOW), которые позволят Вооруженным силам Украины (ВСУ) увеличить дальность нанесения ударов в пределах действия украинской авиации. Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте сообщении Белого дома.

«Чтобы усилить возможности Украины в сфере нанесения дальних ударов, я решил предоставить Украине боеприпасы дальнего действия Joint Standoff Weapon (JSOW)», — указано в сообщении.

Ранее Байден одобрил выделение Украине оставшихся 5,5 миллиарда долларов из одобренных Конгрессом средств. Помимо этого, он также распорядился расширить подготовку пилотов ВСУ на истребителях F-16, а также поручил Пентагону передать Киеву дополнительную батарею систем противовоздушной обороны Patriot и ракеты для нее.

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      Виктория Кондратьева
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