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18:00, 26 сентября 2024Мир

Боррель предупредил о драматических последствиях эскалации на Ближнем Востоке

Боррель: последствия эскалации конфликта на Ближнем Востоке будут драматическими

Фото: Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Последствия эскалации конфликта на Ближнем Востоке будут драматическими. Об этом предупредил глава евродипломатии Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

«Евросоюз призывает международное сообщество мобилизоваться в поддержку продолжающихся дипломатических усилий в этом направлении», — подчеркнул он.

Боррель также поддержал усилия Франции и США по достижению прекращения огня в зоне конфликта.

Ранее стало известно, что США в кооперации с Францией и другими союзниками Вашингтона в регионе предложат 21-дневное прекращение огня между Израилем и исламской шиитской группировкой «Хезболла» в Ливане в попытке открыть пространство для переговоров и разрядить кризис, который грозит спровоцировать полномасштабную войну на Ближнем Востоке.

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      Семен Александров
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