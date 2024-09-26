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08:51, 26 сентября 2024Мир

В США заявили о попытках предотвратить еще одну войну на Ближнем Востоке

Politico: США предложат Израилю и «Хезболле» план прекращения огня в Ливане

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuter

США в кооперации с Францией и другими союзниками Вашингтона в регионе предложат 21-дневное прекращение огня между Израилем и исламской шиитской группировкой «Хезболла» в Ливане в попытке открыть пространство для переговоров и разрядить кризис, который грозит спровоцировать полномасштабную войну на Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на источники в американской администрации сообщает Politico.

«Мы рассчитываем, что обе стороны примут его без промедления, чтобы защитить гражданское население и позволить начать дипломатические переговоры», — заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро на заседании Совета Безопасности ООН, также добавив, что планирует посетить Бейрут к концу недели для продвижения этого плана.

Источники газеты в Белом доме при этом заявили, что проект соглашения поддержали ряд крупных союзников США, включая Австралию, Канаду, Германию, Саудовскую Аравию и Катар.

Ранее ЦАХАЛ заявил, что нанес удары по десяткам целей «Хезболлы» на юге Ливана. Уточняется, что израильские военные атаковали пусковые установки, которые использовались для ночного обстрела района Хамаким на севере Израиля.

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      Виктория Кондратьева
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