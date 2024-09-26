В странах БРИКС оценили прогресс Москвы

Москву признали лучшим городом стран БРИКС

Москва возглавила рейтинг лучших городов стран БРИКС. Мировые эксперты оценили технологический прогресс российской столицы в рамках Индекса технологического и пространственного развития (Urban & Innovation Environment Index).

Таким образом, Москва закрепила результат прошлого года. Вторую строчку рейтинга занял Шанхай, следом за ним по уровню технологического и пространственного развития идут Санкт-Петербург, Пекин и Гуанчжоу. Индекс высчитывается на основе доступности физических и цифровых услуг для населения, в том числе развития транспортной инфраструктура, сервисов шеринга, такси и доставки. В дальнейшем его результаты используются для формирования целевой программы развития города. Полный список будет представлен в конце года.

Помимо этого, в рамках форума «Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС» были представлены итоги двух других рейтингов. Среди бизнес-столиц стран-членов организации Москва заняла третье место, уступив Пекину и Абу-Даби. Перечень составлен аналитиками китайского издания World Economic Journal по результатам оценки потенциала в разработке инновационных технологий, стратегической ориентации и соответствия целям устойчивого развития ООН.

Также столица РФ вошла в первую десятку наиболее привлекательных для инвесторов городов. Рейтинг был подготовлен Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Самыми выгодными для инвестиций городами были признаны Лондон, Нью-Йорк, Токио и Пекин. Первую пятерку замыкает Сан-Франциско. Как сообщается, с прошлого года лидеры рейтинга не изменились, а просто поменялись местами.

Ранее стали известны самые чистые города России. В числе первых оказался завсегдатай списков грязнейших городов страны — крупнейший промышленный центр страны Норильск.