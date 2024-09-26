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23:00, 26 сентября 2024Мир

Британия отказалась отвечать на вопрос о снятии запрета на удары ВСУ вглубь России

Глава МО Британии Хили отказался отвечать на вопрос об ударах ВСУ вглубь России
Джон Хили

Джон Хили. Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Министр обороны Великобритании Джон Хили отказался отвечать на вопрос о готовности страны снять запрет для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нанесение ударов британскими ракетами Storm Shadow вглубь России без поддержки такого решения со стороны США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Только один человек действительно получит выгоду от публичных обсуждений конкретных возможностей, и это президент [России Владимир] Путин», — заявил он в ходе совместной пресс-конференции с главами Минобороны Австралии и С единенных Штатов.

Министр также обсудил со своим американским коллегой Ллойдом Остином то, как Лондон и Вашингтон могут поддержать «план победы» Владимира Зеленского и укрепить позиции Киева в грядущие месяцы.

13 сентября официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт заявил, что обсуждения США и Великобританией разрешения ВСУ наносить удары по территории России западными дальнобойными ракетами не касаются оружия Германии. По его словам, ничто не меняется и относительно позиции по отказу от поставок ракет Taurus Украине.

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      Марина Совина
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