Бывшая глава МИД Австрии назвала США причиной изменения ядерной доктрины России

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Россия изменила свою ядерную доктрину из-за США

Россия вынужденно изменила свою ядерную доктрину из-за политики США. С таким заявлением в интервью РИА Новости выступила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«Сейчас полностью новая среда в том, что касается вооружения. Я бы это сравнила с переходом от мечей в средние века к применению пороха и артиллерии. В этих условиях нужна новая доктрина», — сказала экс-дипломат.

Ранее отставной офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер заявил, что сегодня мир как никогда приблизился к ядерному конфликту США и России. По мнению бывшего военного, тот, кто не задумался о возможном конце света, скорее всего, «безмозглый либо застрял в каком-то отдаленном уголке мира».