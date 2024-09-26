В США признали близость ядерного конфликта с Россией

Отставной разведчик Риттер: мир как никогда близок к ядерному конфликту США и РФ

Мир как никогда приблизился к ядерному конфликту США и России. Это в своем блоге на платформе Substack заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер.

«На прошлой неделе мы подошли к ядерному конфликту между США и Россией ближе, чем когда-либо со времен Карибского кризиса 1962 года. Сегодня мы стали еще ближе», — написал отставной военный разведчик.

По мнению Риттера, тот, кто не задумался о возможном «конце света», скорее всего, «безмозглый либо застрял в каком-то отдаленном уголке мира».

Ранее Риттер заявил, что Россия одержит победу в конфликте на Украине при любом возможном сценарии.