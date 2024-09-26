Бывшего депутата Госдумы от «Новых людей» арестовали по обвинению в растрате

Бывшего депутата Госдумы Шилкина арестовали до 24 ноября по делу о растрате

Начало событий в новости Суд приступил к рассмотрению ходатайства об аресте экс-депутата Госдумы Шилкина

Суд заключил под стражу бывшего депутата Государственной думы от партии «Новые люди» Григория Шилкина по обвинению в растрате в особо крупном размере. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на своего корреспондента из зала заседаний.

Экс-депутат Госдумы пробудет в СИЗО до 24 ноября.

Шилкин был задержан в среду, 25 сентября, в Архангельске и доставлен в Москву для проведения следственных действий. По месту его жительства и работы прошли обыски.

Органы предварительного расследования обратились в суд с ходатайством об аресте экс-депутата.