Бывшего депутата Госдумы от «Новых людей» арестовали по обвинению в растрате

Суд заключил под стражу бывшего депутата Государственной думы от партии «Новые люди» Григория Шилкина по обвинению в растрате в особо крупном размере. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на своего корреспондента из зала заседаний.
Экс-депутат Госдумы пробудет в СИЗО до 24 ноября.
Шилкин был задержан в среду, 25 сентября, в Архангельске и доставлен в Москву для проведения следственных действий. По месту его жительства и работы прошли обыски.
Органы предварительного расследования обратились в суд с ходатайством об аресте экс-депутата.