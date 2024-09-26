Суд приступил к рассмотрению ходатайства об аресте экс-депутата Госдумы Шилкина

В Москве суд приступил к рассмотрению ходатайства об аресте экс-депутата Госдумы

Басманный районный суд Москвы приступает к рассмотрению ходатайства следствия об избрании меры пресечения бывшему депутату Госдумы от партии «Новые люди» Григорию Шилкину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Органы предварительного расследования просят арестовать Шилкина.

Ранее стало известно о задержании экс-депутата. Его подозревают в хищении 2 миллиардов рублей, организованном группой лиц. В доме и на работе Шилкина прошли обыски.

Предварительно, уголовное дело в отношении Шилкина связано с периодом его работы на должности главы компании «Архангельское специализированное энергетическое предприятие». Он занимал этот пост с 2009 по 2021 год.