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17:29, 26 сентября 2024Силовые структуры

Суд приступил к рассмотрению ходатайства об аресте экс-депутата Госдумы Шилкина

В Москве суд приступил к рассмотрению ходатайства об аресте экс-депутата Госдумы
Григорий Шилкин

Григорий Шилкин. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Басманный районный суд Москвы приступает к рассмотрению ходатайства следствия об избрании меры пресечения бывшему депутату Госдумы от партии «Новые люди» Григорию Шилкину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Органы предварительного расследования просят арестовать Шилкина.

Ранее стало известно о задержании экс-депутата. Его подозревают в хищении 2 миллиардов рублей, организованном группой лиц. В доме и на работе Шилкина прошли обыски.

Предварительно, уголовное дело в отношении Шилкина связано с периодом его работы на должности главы компании «Архангельское специализированное энергетическое предприятие». Он занимал этот пост с 2009 по 2021 год.

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      Илона Палей
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