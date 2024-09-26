Частное облако VK Cloud получило сертификат соответствия

Частное облако VK Cloud получило сертификацию ФСТЭК России

Платформа для построения частного облака Private Cloud, программный продукт VK Tech, получила сертификат Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России. Теперь она соответствует требованиям по безопасности информации по четвертому уровню доверия и четвертому классу защиты и технических условий на продукт. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Условия сертификации установлены в документах «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий», «Требования по безопасности информации к средствам виртуализации».

Private Cloud позволяет создавать защищенные облачные вычислительные инфраструктуры и теперь может применяться в значимых объектах критической информационной инфраструктуры первой категории, в государственных информационных системах первого класса защищенности, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами первого класса защищенности, в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения первого уровня защищенности, в информационных системах общего пользования второго класса.

Также на платформе обновились сервисы для обеспечения отказоустойчивости IT-инфраструктуры. Инструменты логирования позволяют заказчикам собирать и хранить события из бизнес-приложений и IT-систем заказчика. Сервис мониторинга отслеживает стабильность систем и изменения в их производительности, позволяет оптимизировать потребление ресурсов и упрощает управление инфраструктурой.

В обновленной версии частного облака реализована поддержка нескольких зон доступности. При таком подходе заказчики могут разворачивать облачные ресурсы в нескольких контурах: например, в независимых стойках, машинных залах или ЦОДах, уточнили в VK. Это позволит сохранить устойчивость IT-инфраструктуры в любой, даже внештатной ситуации.

«Сертификат ФСТЭК на наш продукт позволяет заказчикам построить частную облачную инфраструктуру и аттестовать ее по требованиям безопасности информации, предъявляемым к ГИС К-1 и ИСПДн УЗ-1, а также использовать ее для размещения значимых объектов КИИ. Расширенные возможности обновленной версии позволяют гибко управлять ресурсами облака и обеспечивать еще более высокий уровень безопасности инфраструктуры», — рассказал директор по продукту VK Cloud Дмитрий Лазаренко.

Все обновления Private Cloud 4.1 можно получать без остановки работы IT-систем компании. Для обеспечения высокого уровня информационной безопасности в процесс разработки платформы внедрены DevSecOps подходы. Решение поддерживает отечественные операционные системы (РЕД ОС, Alt Linux, Astra), что позволяет заказчикам выполнять задачи по построению информационных систем, аттестованных по требованиям безопасности информации.