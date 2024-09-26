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15:48, 26 сентября 2024Интернет и СМИ

Частное облако VK Cloud получило сертификат соответствия

Частное облако VK Cloud получило сертификацию ФСТЭК России

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Платформа для построения частного облака Private Cloud, программный продукт VK Tech, получила сертификат Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России. Теперь она соответствует требованиям по безопасности информации по четвертому уровню доверия и четвертому классу защиты и технических условий на продукт. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Условия сертификации установлены в документах «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий», «Требования по безопасности информации к средствам виртуализации».

Private Cloud позволяет создавать защищенные облачные вычислительные инфраструктуры и теперь может применяться в значимых объектах критической информационной инфраструктуры первой категории, в государственных информационных системах первого класса защищенности, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами первого класса защищенности, в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения первого уровня защищенности, в информационных системах общего пользования второго класса.

Также на платформе обновились сервисы для обеспечения отказоустойчивости IT-инфраструктуры. Инструменты логирования позволяют заказчикам собирать и хранить события из бизнес-приложений и IT-систем заказчика. Сервис мониторинга отслеживает стабильность систем и изменения в их производительности, позволяет оптимизировать потребление ресурсов и упрощает управление инфраструктурой.

В обновленной версии частного облака реализована поддержка нескольких зон доступности. При таком подходе заказчики могут разворачивать облачные ресурсы в нескольких контурах: например, в независимых стойках, машинных залах или ЦОДах, уточнили в VK. Это позволит сохранить устойчивость IT-инфраструктуры в любой, даже внештатной ситуации.

«Сертификат ФСТЭК на наш продукт позволяет заказчикам построить частную облачную инфраструктуру и аттестовать ее по требованиям безопасности информации, предъявляемым к ГИС К-1 и ИСПДн УЗ-1, а также использовать ее для размещения значимых объектов КИИ. Расширенные возможности обновленной версии позволяют гибко управлять ресурсами облака и обеспечивать еще более высокий уровень безопасности инфраструктуры», — рассказал директор по продукту VK Cloud Дмитрий Лазаренко.

Все обновления Private Cloud 4.1 можно получать без остановки работы IT-систем компании. Для обеспечения высокого уровня информационной безопасности в процесс разработки платформы внедрены DevSecOps подходы. Решение поддерживает отечественные операционные системы (РЕД ОС, Alt Linux, Astra), что позволяет заказчикам выполнять задачи по построению информационных систем, аттестованных по требованиям безопасности информации.

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      Варвара Кошечкина
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