Четверо россиян заживо сгорели в жилом доме

В Пермском крае четыре человека заживо сгорели в жилом доме

Четыре человека заживо сгорели в жилом деревянном двухэтажном доме в поселке Уральский Пермского края. Об этом сообщили в Telegram-канале MЧС России.

В ведомстве обратили внимание, что один из тех, кого не удалось спасти, был маломобильным гражданином.

Пермские следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выехали на место инцидента, чтобы опросить свидетелей и назначить экспертизы.

Ход расследования взят на контроль прокуратурой Пермского края.

До этого стало известно в Ставропольском крае один человек пострадал во время возгорания бензовоза и автозаправочной станции (АЗС). Тогда пожар произошел на автодороге Александровское — Новоселицкое — Буденновск, в районе поворота на село Журавское.