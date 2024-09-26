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14:02, 26 сентября 2024Культура

Чулпан Хаматова сообщила о вероятном лишении вида на жительство в Латвии

Уехавшей из России Чулпан Хаматовой могут не выдать вид на жительство в Латвии

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Уехавшая из России Чулпан Хаматова заявила, что ее могут лишить вида на жительство (ВНЖ) в Латвии. Ее слова передает «Российская газета» со ссылкой на интервью актрисы местному изданию TVNet.

«Мне могут не продлить вид на жительство. Покупала землю, строила дом, все это больше не работает! Все это аннулировали. Это больше не причина для продления вида на жительство», — заявила Хаматова.

Она также уточнила, что сейчас продлить ВНЖ можно, имея контракт с местным работодателем. Однако Национальный театр Риги отказался продлевать контракт с артисткой. Сама она уточнила, что, если ей придется покинуть Латвию, то ей нужно будет искать новую страну для проживания.

Ранее Хаматова высказалась о возвращении в Россию.

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      Андрей Шеньшаков
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