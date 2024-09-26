Раскрыты тяжелые последствия COVID для мозга

Nature Medicine: COVID ухудшил когнитивные функции

Ученые Ливерпульского университета, Королевского колледжа Лондона и Кембриджского университета раскрыли тяжелые последствия COVID-19 для мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

Ученые выяснили, что пациенты, госпитализированные с COVID-19, через 12-18 месяцев после выписки демонстрируют ухудшение когнитивных функций по сравнению с контрольной группой. Это ухудшение связано с уменьшением объема мозга, а также с повышенным уровнем белков, связанных с повреждением мозга. Данные указывают на эквивалентность когнитивных нарушений 20 годам нормального старения.

Для исследования был привлечен 351 пациент. Все они перенесли COVID-19 в тяжелой форме и нуждались в госпитализации. Их когнитивные показатели сравнивались с данными 3000 человек из контрольной группы. Помимо когнитивного тестирования, использовались магнитно-резонансная томография (МРТ) для оценки объема мозга и анализы крови для измерения уровня биомаркеров, связанных с повреждением нервных клеток.

Результаты исследования показали, что когнитивные дефициты наблюдаются у пациентов с COVID-19, даже если у них не было выраженных неврологических осложнений во время госпитализации. Это указывает на то, что COVID-19 способен вызывать когнитивные нарушения сам по себе, без явных неврологических диагнозов. Анализ МРТ также показал снижение объема мозга в областях, связанных с когнитивными функциями.

Исследователи также отметили, что повышение уровня белков повреждения мозга в крови коррелирует с уменьшением объема мозга, что свидетельствует о биологических механизмах, лежащих в основе когнитивных нарушений после COVID-19. Ученые планируют изучить, могут ли эти механизмы наблюдаться и при других тяжелых инфекциях, таких как грипп.

Полученные результаты подчеркивают необходимость дальнейших исследований долгосрочного влияния COVID-19 на мозг и когнитивные функции. Особенно важно изучить, могут ли подобные нарушения возникать при легких формах заболевания и как разработать эффективные терапевтические стратегии для постковидного синдрома.