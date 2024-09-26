Девушка приехала на свадьбу в Испанию и загорелась из-за декоративных свечей

Irish Mirror: туристка из Ирландии получила ожоги тела на свадьбе в Испании

Туристка из Ирландии приехала на свадьбу в Испанию и оказалась в больнице с сильными ожогами всего тела. Подробностями истории поделилось издание Irish Mirror.

Уточняется, что торжество проходило в арендованной квартире на восточном курорте Коста-дель-Соль. Платье 29-летней девушки загорелось от декоративных свечей, когда она находилась в ванной комнате. Позже другие гости мероприятия обнаружили ее в полубессознательном состоянии и вызвали скорую.

Ирландку доставили в больницу в соседнем городе Малага и сделали ей экстренную операцию, а затем перевели в ожоговое отделение университетской больницы в Севилье. По словам врачей, туристка получила ожоги 70 процентов тела, больше всего пострадали ноги. Медики добавили, что перспективы ее выздоровления «остаются неопределенными».

Ранее американская туристка провалилась под землю в парке в США во время прогулки у гейзеров и угодила в кипяток. Женщину госпитализировали с ожогами второй и третьей степени.

