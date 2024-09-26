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23:02, 26 сентября 2024Мир

Дрон «коалиции» опасно сблизился с российским самолетом в Сирии

ЦПВС: дрон M-9 «коалиции» опасно сблизился с Су-34 ВКС РФ над Идлибской зоной

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Дрон М-9 проамериканской «коалиции» опасно сблизился с российским самолетом Су-34 в небе над Идлибской зоной деэскалации в Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк, его слова приводит РИА Новости.

«Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения», — сказал Игнасюк.

Он отметил, что представители «коалиции» продолжают создавать опасные ситуации в сирийском небе.

17 сентября сообщалось, что беспилотник MQ-9 Reaper коалиции во главе с США опасно сблизился с самолетом Су-35 ВКС России на юге провинции Хомс в Сирии. В этот момент российский борт совершал плановый полет вдоль южной границы страны.

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      Евгений Силаев
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