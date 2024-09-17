Беспилотник коалиции опасно приблизился к российскому самолету в Сирии

Игнасюк: БПЛА MQ-9 Reaper опасно приблизился к Су-35 ВКС России в небе Сирии

Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper коалиции во главе с США опасно сблизился с самолетом Су-35 ВКС России на юге провинции Хомс в Сирии. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк, передает ТАСС.

Игнасюк уточнил, что Су-35 совершал плановый полет вдоль южной границы Сирии. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно принял необходимые меры для предотвращения столкновения.

Он добавил, что за сутки в районе Эт-Танф зафиксировано 12 нарушений авиацией коалиции правил использования воздушного пространства Сирии.

Ранее истребитель F/А-18 коалиции опасно сблизился с самолетом Ан-30 ВКС России в сирийской провинции Хомс.

До этого MQ-9 Reaper коалиции два раза опасно сблизился с российским самолетом Су-24 в провинции Хомс. Благодаря действиям российских пилотов столкновения удалось избежать.