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13:39, 26 сентября 2024Россия

Дрон ВСУ сбит в небе над Россией

Украинский беспилотник сбит над Курской областью

Фото: РИА Новости

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит над Курской областью. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Летательный аппарат был уничтожен около 12:30 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны.

Речь идет о беспилотнике самолетного типа, подчеркнули в Минобороны. Такие дроны могут нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния. В случае поражения обломки таких аппаратов могут причинять значительные разрушения, о чем не раз сообщали главы российских регионов.

Утром 26 сентября еще один украинский дрон был перехвачен над Брянской областью. Никто не пострадал, разрушений также удалось избежать.

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      Алан Босиков
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