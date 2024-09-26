Дрон ВСУ сбит в небе над Россией

Украинский беспилотник сбит над Курской областью

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит над Курской областью. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Летательный аппарат был уничтожен около 12:30 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны.

Речь идет о беспилотнике самолетного типа, подчеркнули в Минобороны. Такие дроны могут нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния. В случае поражения обломки таких аппаратов могут причинять значительные разрушения, о чем не раз сообщали главы российских регионов.

Утром 26 сентября еще один украинский дрон был перехвачен над Брянской областью. Никто не пострадал, разрушений также удалось избежать.