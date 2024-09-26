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06:26, 26 сентября 2024Россия

В российском регионе сбили украинский беспилотник

Губернатор Богомаз: ПВО уничтожила в Брянской области беспилотник ВСУ

Фото: David W Cerny / Reuters

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

В результате попытки атаки со стороны ВСУ никто не пострадал, разрушений нет. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.

В ночь на 21 сентября уничтожила 101 украинский беспилотник в ряде российских регионов, в том числе 53 беспилотника были поражены в Брянской области. Кроме того, 18 дронов сбили в Краснодарском крае, 16 — в акватории черного моря. Также система ПВО сработала в Калужской, Тверской, Белгородской, Смоленской и Курской областях и республике Крым.

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      Марина Совина
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