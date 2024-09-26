Экс-адвокат Пашаев зарабатывал на заключенных, когда служил в зоне СВО. Что он им обещал и сколько денег за это получил?

Mash: Пашаев предлагал ушедшим на СВО заключенным отсидеться в тылу за деньги

Бывший адвокат Эльман Пашаев, который служил в зоне проведения специальной военной операции (СВО) до того, как был задержан по делу о мошенничестве, зарабатывал на мобилизованных заключенных. Об этом стало известно изданию Mash. Пашаеву удалось заработать несколько миллионов рублей, рассказали родственники зэков.

Пашаев предлагал заключенным отсидеться в тылу

Бывший адвокат зарабатывал, когда служил в 95-м полку: он предлагал бывшим заключенным отсидеться в тылу, прося за такую услугу 1,2 миллиона рублей. Как стало известно Mash, на сделку с Пашаевым пошли как минимум пять человек, они планируют обратиться в суд. Предположительно, речь идет о нескольких миллионах рублей.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Как рассказала супруга одного из заключенных, отправившихся на СВО, в марте ее муж решил пойти на фронт. Пашаев предложил устроить его в тылу, чтобы служба прошла спокойнее. За это он потребовал с него 1,2 миллиона рублей и предложил разбить сумму на два транша, чтобы не вызывать подозрений. Женщина хотела согласиться, однако в последний момент отказалась, вспомнив историю с актером Михаилом Ефремовым (Пашаев делал недопустимые высказывания в ходе дела о ДТП с участием Ефремова, за что был лишен статуса адвоката — прим. «Ленты.ру»).

Экс-адвоката также заподозрили в получении компенсации за поддельное ранение

Ранее, 24 сентября, стало известно, что Пашаев подозревается в получении трех миллионов рублей за поддельное ранение. По мнению следователей, экс-адвокат мог специально объявить себя раненым, чтобы получить государственное пособие.

Силовики опросили сослуживцев Пашаева: командира 95-го стрелкового полка Виктора Москаленко с позывным Сид и еще двоих человек. Они также запросили дело медика, который миг составить фейковую справку.

Пашаев служил в зоне специальной военной операции командиром экипажа танка Т-80. Там он не понравился командованию, из-за чего перевелся в пятую бригаду. Как рассказали сослуживцы, с новым руководством Пашаев быстро наладил отношения и пообещал юридическую помощь в ситуации, возникшей внутри бригады. При этом военные ни разу не видели экс-адвоката в бою.