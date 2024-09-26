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08:21, 26 сентября 2024Силовые структуры

ФСБ предотвратила разглашение гостайны сотрудником администрации одного из округов

В Курганской области ФСБ предотвратила разглашение гостайны госслужащим

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Курганской области сотрудники ФСБ предотвратили разглашение государственной тайны со стороны работника администрации одного из муниципальных округов области. Об этом сообщает Ura.ru.

Мужчине объявили официальное предостережение о недопустимости разглашения гостайны и напомнили, что это является нарушением закона. В ведомстве рассказали, что сотрудник работал с секретными документами, когда его поймали на попытке раскрыть данные из них.

Ранее в Челябинской области сотрудники ФСБ пресекли разглашение государственной тайны в правоохранительных органах.

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