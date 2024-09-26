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16:47, 26 сентября 2024Россия

Генпрокурора призвали взять под контроль ситуацию с арестом домов ветеранов СВО

Депутат Якубовский обратился к генпрокурору из-за ареста домов ветеранов СВО
Александр Якубовский

Александр Якубовский. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой взять под контроль ситуацию с арестом домов ветеранов специальной военной операции (СВО) в селе Перевалово Тюменской области.

Приоритет в нашей работе, как на законодательном уровне, так и на уровне парламентского контроля — защита прав участников СВО и их семей

Александр ЯкубовскийЧлен комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

«Поэтому, безусловно, мы не останемся в стороне от этой ситуации. Считаю необходимым привлечь органы прокуратуры, чтобы они дали уголовно-правовую оценку происходящему, в том числе действиям администрации, поэтому мной подготовлен запрос в адрес Генерального прокурора с просьбой взять под контроль данную ситуацию и выступить в защиту прав участников СВО», — сообщил Якубовский.

Ранее бойцы СВО решили выйти на пикет, однако власти не согласовали мероприятие. Причиной недовольства ветеранов стал нерешенный коммунальный спор. Местный бизнесмен подарил участникам спецоперации жилье. После того как мужчину обвинили в мошенничестве, на жилье был наложен арест. У местной администрации возникли претензии к размещению объектов транспортной инфраструктуры.

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      Екатерина Смирная
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