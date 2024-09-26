Генштаб ВСУ назвал самое «горячее» направление

Генштаб ВСУ назвал красноармейское направление самым сложным

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал красноармейское направление самым «горячим». Об этом говорится в его Telegram-канале.

В публикации отмечается, что именно на этом участке фронта складывается наиболее сложная ситуация для военнослужащих. Сообщается, что ожесточенные бои ведутся, в частности, в районе Константиновки и Новогродовки.

Ранее командир танкового подразделения 68-й бригады ВСУ с позывным Физик рассказал о потере Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) как логистического узла. По его словам, российским военным удалось отрезать три основные дороги, разрушить мосты и продвинуться настолько близко, что она может контролировать движение ВСУ беспилотниками и артиллерией.