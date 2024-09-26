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12:53, 26 сентября 2024Мир

Глава МИД Израиля исключил возможность прекращения огня на севере Ливана

Глава МИД Израиля Кац: война с «Хезболла» продлится до победы

Фото: Florion Goga / Reuters

Война Израиля с шиитской ливанской группировкой «Хезболла» продлится до победы. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.

Глава израильского МИД опроверг сообщения о якобы возможном прекращении огня на севере страны.

«Мы продолжим бороться с террористической организацией "Хезболла" всеми силами до победы и пока жители севера не смогут безопасно вернуться в свои дома», — написал он.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал израильской армии действовать в полную силу против «Хезболла». Глава правительства также отметил, что сообщение об ослаблении боевых действий на севере не соответствует действительности.

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      Виктория Кондратьева
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