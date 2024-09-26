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12:26, 26 сентября 2024Мир

Нетаньяху приказал армии действовать в полную силу против «Хезболлы»

Премьер Израиля Нетаньяху приказал действовать в полную силу против «Хезболлы»

Фото: Abir Sultan / Reuters

Премьер-министр Израился Биньямин Нетаньяху приказал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) действовать в полную силу против ливанской группировки «Хезболла». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы израильского правительства.

«Сообщение о прекращении огня не соответствует действительности. Речь идет об американо-французском предложении, на которое премьер-министр даже не ответил. Сообщение о якобы имевшей место директиве об ослаблении боевых действий на севере также не соответствует действительности», — заявили в правительстве, подчеркнув, что боевые действия в секторе Газа также будут продолжаться до достижения всех целей войны.

Ранее постоянный представитель еврейского государства в ООН Дани Данон заявил, что Израиль готов принять любые меры для урегулирования кризиса на границе с Ливаном. По его словам, Израиль можем к ним прибегнуть, если не удастся разрешить ситуацию дипломатическим путем. «Мы будем использовать все доступные средства в соответствии с международным правом, чтобы достичь наших целей», — подчеркнул он, добавив, что у Тель-Авива есть «все средства и возможности».

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      Анжелика Бережная
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