В Израиле пригрозили Ливану «любыми мерами»

Данон: Израиль готов на любые шаги для решения кризиса на границе с Ливаном

Израиль готов принять любые меры для урегулирования кризиса на границе с Ливаном. Об этом заявил постоянный представитель еврейского государства в ООН Дани Данон, передает ТАСС.

По его словам, Израиль можем к ним прибегнуть, если не удастся разрешить ситуацию дипломатическим путем. «Мы будем использовать все доступные средства в соответствии с международным правом, чтобы достичь наших целей», — подчеркнул он, добавив, что у Тель-Авива есть «все средства и возможности».

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что государство не хочет войны с ливанской шиитской группировкой «Хезболла». Однако, добавил он, Израиль обязан защитить своих граждан.

В Ливане, в свою очередь, также заявили об отсутствии стремления к войне с Израилем. По словам советника бывшего президента страны Амаль Абу-Зейда, ни США, ни «Хезболла» не хотят такого развития событий.