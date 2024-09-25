В Ливане усомнились в начале полномасштабной войны с Израилем

Советник экс-президента Ливана Абу-Зейд: США и «Хезболла» не хотят войны

Ни США, как ключевой израильский союзник, ни руководство исламистской радикальной группировки «Хезболла» не хотят начала полномасштабной войны между Ливаном и Израилем. Об этом в интервью РБК заявил советник бывшего президента Ливана Мишеля Ауна, глава комиссии по связям с Россией партии «Свободное патриотическое движение», эксперт российского клуба «Валдай» Амаль Абу-Зейд.

«Несмотря на всю политическую, дипломатическую, финансовую и даже военную поддержку Израиля со стороны Соединенных Штатов Америки, Вашингтон продолжает оказывать давление на Израиль с тем, чтобы он не атаковал Бейрут», — сказал политик.

Абу-Зейд отметил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в основном бьет по пригородам Бейрута, подавляющую часть населения которого составляют мусульмане-шииты, связанные с «Хезболлой», но не по самой столице.

Ранее «Хезболла» заявила, что ее боевики нанесли ракетный удар по одному из офисов израильской разведки «Моссад» под Тель-Авивом.