Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:43, 25 сентября 2024Мир

«Хезболла» заявила об ударе по командному пункту израильского Моссада

«Хезболла» заявила о ракетном ударе по офису Моссад у Тель-Авива

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Ливанское исламское шиитское движение «Хезболла» заявило, что ее представители нанесли ракетный удар по одному из офисов израильской разведки «Моссад» под Тель-Авивом. Об этом со ссылкой на заявление «Хезболлы» сообщает Reuters.

«Ливанское сопротивление в 06.30 утра 25 сентября осуществило запуск ракеты "Кадер-1" по командному пункту "Моссад" под Тель-Авивом, ответственному за ликвидацию членов руководства ["Хезболлы"], взрывы пейджеров и раций», — говорится в сообщении.

17 и 19 сентября по всему Ливану, в том числе в южном пригороде Бейрута, массово взорвались пейджеры. Ранения получили тысячи человек, включая посла Ирана.

Президент Израиля Ицхак Герцог отверг причастность Тель-Авива к серии взрывов. Он подчеркнул, что Израиль не связан с подрывом пейджеров, принадлежавших членам шиитской милиции движения «Хезболла», поскольку не хочет полномасштабной войны с Ливаном. У движения много врагов, способных на подобное, считает израильский лидер.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      В пельменях отравившейся под Красноярском семьи не нашли вредных веществ. Расследование продолжается

      Жена Зеленского призвала вернуть Украине художников

      В Мексике члены картеля похитили российского путешественника и устроили ему допрос

      Пленный боец ВСУ описал атаку на Курскую область словами «отправили на смерть с торчками»

      Самолет совершил жесткую посадку в российском регионе

      Россиянам придется заплатить за списание долгов. Сколько это стоит?

      Реклама

      В России захотели ввести новые штрафы для водителей

      Реакция впервые услышавшей звуки российской девочки попала на видео

      Экспорт одного вида топлива из России взлетел

      В МИД прокомментировали ограничения на передвижения журналистов пула Лаврова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше