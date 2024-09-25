«Хезболла» заявила об ударе по командному пункту израильского Моссада

«Хезболла» заявила о ракетном ударе по офису Моссад у Тель-Авива

Ливанское исламское шиитское движение «Хезболла» заявило, что ее представители нанесли ракетный удар по одному из офисов израильской разведки «Моссад» под Тель-Авивом. Об этом со ссылкой на заявление «Хезболлы» сообщает Reuters.

«Ливанское сопротивление в 06.30 утра 25 сентября осуществило запуск ракеты "Кадер-1" по командному пункту "Моссад" под Тель-Авивом, ответственному за ликвидацию членов руководства ["Хезболлы"], взрывы пейджеров и раций», — говорится в сообщении.

17 и 19 сентября по всему Ливану, в том числе в южном пригороде Бейрута, массово взорвались пейджеры. Ранения получили тысячи человек, включая посла Ирана.

Президент Израиля Ицхак Герцог отверг причастность Тель-Авива к серии взрывов. Он подчеркнул, что Израиль не связан с подрывом пейджеров, принадлежавших членам шиитской милиции движения «Хезболла», поскольку не хочет полномасштабной войны с Ливаном. У движения много врагов, способных на подобное, считает израильский лидер.

