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14:35, 26 сентября 2024Бывший СССР

Глава МИД Украины поблагодарил Казахстан за поддержку Киева

Глава МИД Украины Сибига поблагодарил Казахстан за поддержку Киева

Фото: BRYAN R. SMITH / Reuters

Глава МИД Украины Андрей Сибига поблагодарил своего казахстанского коллегу Мурата Нуртлеу за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сообщает РБК.

По его словам, он встретился с главой МИД Казахстана и рассказал о боевой обстановке в военном конфликте на Украине, а также отметил заинтересованность в развитии двустороннего диалога и связей с Центральной Азией.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия непобедима в военном плане. Он добавил, что для мирного урегулирования конфликта нужно рассмотреть все мирные инициативы различных государств и прийти к решению остановить военные действия.

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      Илья Таксюр
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