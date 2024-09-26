Глава МИД Украины поблагодарил Казахстан за поддержку Киева

Глава МИД Украины Сибига поблагодарил Казахстан за поддержку Киева

Глава МИД Украины Андрей Сибига поблагодарил своего казахстанского коллегу Мурата Нуртлеу за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сообщает РБК.

По его словам, он встретился с главой МИД Казахстана и рассказал о боевой обстановке в военном конфликте на Украине, а также отметил заинтересованность в развитии двустороннего диалога и связей с Центральной Азией.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия непобедима в военном плане. Он добавил, что для мирного урегулирования конфликта нужно рассмотреть все мирные инициативы различных государств и прийти к решению остановить военные действия.

