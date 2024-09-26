Глава Пентагона заявил о риске полномасштабной войны на Ближнем Востоке

Глава Пентагона Остин заявил о риске полномасштабной войны на Ближнем Востоке

На Ближнем Востоке возник риск полномасштабной войны. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на фоне вооруженного конфликта между Ливаном и Израилем, передает РИА Новости.

Министр обороны США, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегами из Австралии и Великобритании, призвал Тель-Авив и Бейрут обратиться дипломатическому урегулированию ситуации.

Ранее стало известно, что за несколько дней до нанесения Израилем авиаударов по ливанскому движению «Хезболла» США предупреждали страну, что такие удары, вероятно, сорвут дипломатические усилия по ближневосточному урегулированию и обернутся войной в регионе.

США месяцами призывали Израиль отказаться от военной кампании в Ливане из опасений, что это усилит напряженность и потенциально спровоцирует войну. Вашингтон передавал это сообщение по различным дипломатическим каналам в течение всего лета — в телефонных звонках и на встречах как в Вашингтоне, так и в Израиле. Несмотря на это, израильская сторона выбрала действовать без одобрения США.