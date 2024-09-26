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13:26, 26 сентября 2024Силовые структуры

Глава российского поселка выделила деньги на снос сгоревшего дома и попала под проверку

В Бурятии следователи проверят главу поселка из-за сноса сгоревшего дома

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Бурятии следователи расследуют уголовное дело в отношении главы поселка Новый Уоян Ольги Ловчей, которая заключила два контракта с частной фирмой о сносе шести аварийных домов и хозяйственных построек на придомовой территории, а также по уборке мусора. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Женщина проходит подозреваемой по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Сейчас ее отстранили от должности.

По версии следствия, в апреле и мае подозреваемая заключила контракты, зная, что один из шести домов сгорел и фактически его снос не требуется. Подрядчик также не снес несколько построек и не убрал полностью мусор. Несмотря на все это, чиновница подписала документы, подтверждающие выполнение всех работ. В результате подрядчик получил оплату в полном объеме, что причинило ущерб бюджету.

Ранее суд заключил бывшего заместителя председателя правительства Приморского края Елену Пархоменко под стражу.

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