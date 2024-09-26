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15:35, 26 сентября 2024Экономика

На США обрушился едва ли не сильнейший за год ураган

NHC: обрушившийся на США ураган «Элен» рискует стать сильнейшим за год
СюжетУраган во Флориде

Фото: Marco Bello / Reuters

Тропический шторм «Элен», обрушившийся на Соединенные Штаты в среду, 25 сентября, усилился до урагана. Масштабы бушующего торнадо оценили в Национальном центре по наблюдению за ураганами (NHC).

Максимальная скорость ветра подобралась к отметке в 128 километров в час. По оценкам федерального агентства, торнадо рискует стать сильнейшим за последний год. Как прогнозируют специалисты, воронка «Элен» окажется шире, чем у 90 процентов других крупных ураганов. Он движется над восточной частью Мексиканского залива в сторону побережья Биг-Бенд во Флориде. В зоне поражения находится более 40 миллионов американцев в трех штатах.

На данный момент торнадо присвоена первая категория, однако, по словам флоридского сенатора Рика Скотта, еще до того, как ураган выйдет на сушу, он достигнет четвертой категории. Жителей штата предупреждают о штормовых нагонах и шквалах ветра. «В Биг-Бенде говорят о возможном штормовом нагоне в 18 футов (5,5 метра — прим. «Ленты.ру»). Мой рост чуть больше 6 футов — это в три раза больше моего роста. Никто из нас этого не переживет», — заявил политик. Вдоль берега Мексиканского залива проводится эвакуация.

Ранее в сентябре на Европу обрушился шторм «Борис», который вызвал наводнения в Польше, Австрии, Румынии, Словакии и Чехии. Разгул стихии, по последним данным, не смогли пережить 22 человека. Президент Чехии Петр Павел предположил, что на восстановление страны от последствий паводков уйдут многие месяцы и даже годы.

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      Виктория Клабукова
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