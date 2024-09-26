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18:40, 26 сентября 2024Мир

Израиль получит от США военную помощь на несколько миллиардов долларов

Минобороны Израиля: Тель-Авив получит от США военную помощь на $8,7 млрд

Фото: Baz Ratner / Reuters

Тель-Авив получит от США 8,7 миллиарда долларов в рамках пакета помощи на текущие военные нужды. Об этом заявили в Минобороны Израиля, сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, пакет включает 3,5 миллиарда долларов США на основные военные закупки, а также 5,2 миллиарда долларов на системы противовоздушной обороны.

Объявление о предоставлении помощи появилось после переговоров в Пентагоне между генеральным директором Министерства обороны Израиля Эялем Замиром и представителями Министерства обороны США. «Эти существенные инвестиции значительно укрепят такие критически важные системы, как Iron Dome и David's Sling, а также поддержат дальнейшее развитие усовершенствованной мощной лазерной системы обороны, которая в настоящее время находится на поздних стадиях разработки», — говорится в сообщении израильского военного ведомства.

Тель-Авив также подчеркнул, что сделка подчеркивает прочное и устойчивое стратегическое партнерство между Израилем и Соединенными Штатами, а также непреклонную приверженность безопасности Израиля.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил о риске полномасштабной войны на Ближнем Востоке. В связи с этим он призвал Израиль и Ливан обратиться к дипломатическому урегулированию конфликта.

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      Виктория Кондратьева
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