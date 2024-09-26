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17:23, 26 сентября 2024Мир

Израильский истребитель ликвидировал командира «Хезболлы»

Al Hadath: истребитель F-35 ВВС Израиля ликвидировал командира «Хезболлы»

Фото: Amir Cohen / Reuters

Истребитель F-35 Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля ударил по южному району Бейрута и ликвидировал командира «Хезболлы» Мухаммеда Хусейна Срура, известного как Абу Салех. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По данным телеканала, он отвечал за воздушные силы шиитского движения и атаки его беспилотников на израильскую территорию. Удар израильской авиации унес жизни еще двух бойцов «Хезболлы», и еще четверо пострадали.

Источник в мэрии бейрутского пригорода Губейри сообщил ТАСС, что израильский истребитель нанес три удара по многоэтажному дому.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении точечных ударов по столице Ливана Бейруту. Агентство Reuters передает, что один из ударов был нанесен по южному пригороду ливанской столицы, где расположено несколько объектов шиитской группировки «Хезболла».

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      Семен Александров
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