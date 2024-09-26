Армия Израиля сообщила о нанесении точечных ударов по Бейруту

Армия обороны Израиля: ЦАХАЛ наносит точечные удары по Бейруту

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении точечных ударов по столице Ливана Бейруту. Сообщение об этом опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

«Первоначальный отчет — ЦАХАЛ в настоящее время наносит точные удары по Бейруту. Подробности будут позже», — сказано в публикации.

Агентство Reuters передает, что один из ударов был нанесен по южному пригороду ливанской столицы, где расположено несколько объектов шиитской группировки «Хезболла».

Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что война с шиитской ливанской группировкой «Хезболла» продлится до победы. Глава израильского МИД опроверг сообщения о якобы возможном прекращении огня на севере страны.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал израильской армии действовать против «Хезболлы» в полную силу. Глава правительства также отметил, что сообщение об ослаблении боевых действий на севере не соответствует действительности.