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11:44, 26 сентября 2024Экономика

Известный актер назвал преимущества Москвы перед Парижем и Нью-Йорком

Актер Владимир Шевельков: транспорт в Москве лучше, чем в Нью-Йорке и Париже

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Известный российский актер и режиссер Владимир Шевельков заявил, что у Москвы есть ряд преимуществ перед Парижем, Нью-Йорком, Лондоном и другими зарубежными мегаполисами. Их он назвал в интервью журналу «Москвич Mag».

По мнению артиста, транспортная система в Москве однозначно лучше, чем в вышеупомянутых мегаполисах. Помимо этого, российская столица отличается более высоким уровнем безопасности, заметил Шевельков. «Москва и на периферии, и в субрайонах типа ВДНХ или Сокольников — везде стала вполне нормальной городской средой во всех смыслах этого слова: и удобно, и уютно, и безопасно, и симпатично», — считает он.

Актер также рассказал, что столице пошли на пользу изменения, произошедшие за последние 10 лет, в том числе сужение дорог и увеличение пешеходных дорожек. «Это я как петербуржец говорю, потому что вижу, что в этом смысле Москва очень много выиграла. Прежде всего она превратилась в город. До этого она была кучей разрозненной деревенской агрессивной среды», — высказал свою точку зрения он. Шевельков добавил, что усилиями мэра Москвы город стал уютнее. «Я считаю, что главное, что сделал Собянин в Москве, — соединил землю с домами, вот этот угол, где встречаются мостовая с домом. Он эти места соединил, и благодаря этому Москва приобрела уют. Но это такое дело — дорогое, но благодарное, конечно», — заключил артист.

Ранее в сентябре режиссер Джаник Файзиев заявил, что большим преимуществом Москвы перед Римом, Парижем и другими мегаполисами является наличие центрального отопления, а также бесплатного вайфая в каждом кафе.

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      Полина Кислицына
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