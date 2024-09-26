Кандидат в вице-президенты США допустил отказ Украины от территориальных притязаний

Вэнс допустил отказ Киева от территориальных притязаний для завершения конфликта

Украина может отказаться от территориальных претензий для завершения конфликта. Отказ Киева допустил кандидат на пост вице-президента США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс, сообщает телеканал NBC News.

«Все варианты должны быть рассмотрены», — ответил политик на вопрос журналистов, должна ли Украина отказаться от притязаний на новые регионы России в обмен на завершение боевых действий.

Он подчеркнул, что для четкого определения потенциальных способов урегулирования конфликта требуются переговоры.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский отказался заключить сделку по завершению конфликта на Украине. Он также выразил возмущение заявлениями президента Украины с критикой в свой адрес, назвав их грязными.