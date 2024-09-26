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15:33, 26 сентября 2024Мир

Кандидат в вице-президенты США допустил отказ Украины от территориальных притязаний

Вэнс допустил отказ Киева от территориальных притязаний для завершения конфликта

Фото: Go Nakamura / Reuters

Украина может отказаться от территориальных претензий для завершения конфликта. Отказ Киева допустил кандидат на пост вице-президента США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс, сообщает телеканал NBC News.

«Все варианты должны быть рассмотрены», — ответил политик на вопрос журналистов, должна ли Украина отказаться от притязаний на новые регионы России в обмен на завершение боевых действий.

Он подчеркнул, что для четкого определения потенциальных способов урегулирования конфликта требуются переговоры.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский отказался заключить сделку по завершению конфликта на Украине. Он также выразил возмущение заявлениями президента Украины с критикой в свой адрес, назвав их грязными.

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      Семен Александров
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