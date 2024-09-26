Кэтрин Зета-Джонс показала свое архивное голое фото в честь 80-летия мужа

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс показала свое архивное откровенное фото в честь 80-летия мужа — американского актера Майкла Дугласа. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка позировала на размещенном снимке, стоя боком к камере у зеркала в ванной комнате. Она предстала полностью обнаженной, примерив лишь босоножки на высоких каблуках.

В подписи звезда указала, что они с супругом вместе отмечают дни рождения на протяжении 25 лет. Знаменитости родились в один день — 25 сентября.

Ранее в сентябре немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум надела откровенный наряд в честь 35-летия мужа — гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца.