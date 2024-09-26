Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:08, 26 сентября 2024Ценности

Кэтрин Зета-Джонс показала свое архивное голое фото в честь 80-летия мужа

Фото: Monica Almeida / Reuters

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс показала свое архивное откровенное фото в честь 80-летия мужа — американского актера Майкла Дугласа. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка позировала на размещенном снимке, стоя боком к камере у зеркала в ванной комнате. Она предстала полностью обнаженной, примерив лишь босоножки на высоких каблуках.

В подписи звезда указала, что они с супругом вместе отмечают дни рождения на протяжении 25 лет. Знаменитости родились в один день — 25 сентября.

Ранее в сентябре немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум надела откровенный наряд в честь 35-летия мужа — гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      «Занимайтесь своими делами». В Узбекистане ответили МИД России после реакции на избиение школьника из-за русского языка

      В Донецке шесть пожарных пострадали в результате удара ВСУ

      В Мариуполе дети пострадали от найденного взрывоопасного предмета

      Супердолгожителей не существует. Ученый выяснил, что «старейшие люди мира» врут о возрасте, плохо питаются и много пьют

      Мужчина залил партнершу бетоном и попался через 16 лет после преступления

      В Иране предложили связать энергосети арабских стран с российскими

      Уролог назвал шесть основных причин импотенции

      В Италии отреагировали на обновление ядерной доктрины России

      Заботливый кит помог попавшему в ловушку сородичу и попал на видео

      Азербайджан заявил о скором завершении работы над мирным договором с Арменией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше