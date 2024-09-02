51-летняя Хайди Клум надела прозрачное платье в честь 35-летия мужа

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум надела откровенный наряд в честь 35-летия мужа — гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца. Соответствующие публикации появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

51-летняя манекенщица посетила ресторан с супругом и его братом-близнецом Биллом Каулитцем. Она выбрала для выхода в свет кружевное красное мини-платье, которое облегало ее тело. При этом предмет гардероба оказался оформлен глубоким декольте, а сквозь его ткань просвечивала грудь знаменитости без бюстгальтера.

Кроме того, модель надела на шею золотистую цепочку с кулоном в виде сердца и примерила солнцезащитные очки в массивной голубой оправе. «Любовь всей моей жизни, с днем рождения», — подписала она совместное видео.

В августе Хайди Клум показала лицо до и после нанесения макияжа на видео.