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11:20, 2 сентября 2024Ценности

51-летняя Хайди Клум надела прозрачное платье в честь 35-летия мужа

Кадр: @heidiklum

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум надела откровенный наряд в честь 35-летия мужа — гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца. Соответствующие публикации появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

51-летняя манекенщица посетила ресторан с супругом и его братом-близнецом Биллом Каулитцем. Она выбрала для выхода в свет кружевное красное мини-платье, которое облегало ее тело. При этом предмет гардероба оказался оформлен глубоким декольте, а сквозь его ткань просвечивала грудь знаменитости без бюстгальтера.

Кроме того, модель надела на шею золотистую цепочку с кулоном в виде сердца и примерила солнцезащитные очки в массивной голубой оправе. «Любовь всей моей жизни, с днем рождения», — подписала она совместное видео.

В августе Хайди Клум показала лицо до и после нанесения макияжа на видео.

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      Карина Черных
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