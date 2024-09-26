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06:03, 26 сентября 2024Мир

Киев призвал не поддерживать мирный план Китая

Власти Украины призвали отказаться от поддержки мирного плана Китая
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Украина призвала страны мира отказаться от поддержки мирного плана Китая, который собирается вести закулисную работу в ООН с целью расширить количество сторонников своего плана с более выгодными для России условиями. Документ с соответствующей информацией украинские дипломаты распространили среди участников Генеральной Ассамблеи ООН, об этом сообщает издание Politico.

Утверждается, что Китай намерен склонить на свою сторону страны Глобального юга, так как это позволит заморозить конфликт и поддержать мирные переговоры, которые «не допустят поражения России». Отмечается, что в случае поддержки плана КНР странами Азии, Африки и Латинской Америки, Пекин использует это в качестве одобрения плана «мировым большинством».

Согласно имеющейся у Киева информации, официальное представление китайского мирного плана произойдет в октябре на саммите БРИКС в Казани. В материале также подчеркивается, что украинские власти всерьез этим обеспокоены, и поэтому решили придать данную информацию огласке.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И не стал слушать речь президента Украины Владимира Зеленского на заседании Генассамблеи ООН. Отмечается, что в тот момент предпочел лично побеседовать с российским коллегой Сергеем Лавровым.

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      Артём Верейкин
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