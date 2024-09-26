Глава МИД Китая Ван И отказался слушать Зеленского

Глава МИД Китая Ван И не стал слушать речь Зеленского в ООН

Министр иностранных дел Китая Ван И не стал слушать речь президента Украины Владимира Зеленского на заседании Генассамблеи ООН. На это обратила внимание «Комсомольская правда».

Издание указывает, что глава дипломатии Пекина в тот момент предпочел лично побеседовать с российским коллегой Сергеем Лавровым. На встрече он высказался, что Китай выступает за создание необходимых условий для обсуждения мира на Украине, а также за скорейшее завершение конфликта.

Ранее стало известно, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон не станет проводить встречу с Зеленским в Вашингтоне. Политик пояснил, что ему не удалось найти время для встречи. «Я не смог добавить в расписание встречу с Зеленским на этой неделе, потому что она у меня очень занятая, как вы могли заметить», — сказал он.

Также Зеленский не смог добиться встречи с кандидатом в президенты США от партии республиканцев Дональдом Трампом.

Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН 23 сентября. Во время своего выступления он обвинил ООН в бездействии и раскритиковал планы урегулирования конфликта, альтернативные украинскому. По его утверждению, только его «формула мира» может завершить конфликт, потому как в ней нет права вето.