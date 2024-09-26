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02:08, 26 сентября 2024Мир

Спикер Палаты представителей отказался встретиться с Зеленским

Спикер Палаты представителей Джонсон сообщил, что не встретится с Зеленским

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон не станет проводить встречу с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик пояснил, что ему не удалось найти время для встречи. «Я не смог добавить в расписание встречу с Зеленским на этой неделе, потому что она у меня очень занятая, как вы могли заметить», — сказал он.

Ранее стало известно, что Зеленский так и не смог добиться встречи с кандидатом в президенты США от партии республиканцев Дональдом Трампом.

23 сентября Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН. В ходе своего визита он также намерен обсудить мирный план по Украине с американским президентом Джо Байденом. Кроме того, Зеленский планирует встретиться в Нью-Йорке с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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      Марина Совина
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