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12:18, 26 сентября 2024Мир

Китай назвал США большой угрозой миру и источником войн

Минобороны КНР: США являются самой большой угрозой миру и источником войн

Фото: Анна Раткогло / РИА Новости

США являются большой угрозой миру и источником войн. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган, сообщает РИА Новости.

«Китай строит мир во всем мире, вносит вклад в глобальное развитие и защищает миропорядок, Пекин строго придерживается оборонительного характера военной политики, укрепляет национальную оборону», — отметил он.

Представитель китайского оборонного ведомства также потребовал от США сформировать правильное восприятие Китая, объективно и рационально рассматривать его военное развитие.

Ранее Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что, по мнению США, Китай инвестирует средства в развитие стратегических вооружений. По словам представителя Белого дома, Китай инвестирует в развитие стратегических вооружений на фоне отсутствия соглашения, аналогичного российско-американскому Договору о сокращении стратегических вооружений (ДСНВ).

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      Семен Александров
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