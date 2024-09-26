Китай назвал США большой угрозой миру и источником войн

Минобороны КНР: США являются самой большой угрозой миру и источником войн

США являются большой угрозой миру и источником войн. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган, сообщает РИА Новости.

«Китай строит мир во всем мире, вносит вклад в глобальное развитие и защищает миропорядок, Пекин строго придерживается оборонительного характера военной политики, укрепляет национальную оборону», — отметил он.

Представитель китайского оборонного ведомства также потребовал от США сформировать правильное восприятие Китая, объективно и рационально рассматривать его военное развитие.

Ранее Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что, по мнению США, Китай инвестирует средства в развитие стратегических вооружений. По словам представителя Белого дома, Китай инвестирует в развитие стратегических вооружений на фоне отсутствия соглашения, аналогичного российско-американскому Договору о сокращении стратегических вооружений (ДСНВ).