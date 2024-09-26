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18:37, 26 сентября 2024Из жизни

Коллега расправился с женщиной после просьбы не касаться ее

В США мужчина выстрелил в коллегу, потому что она отвергла его ухаживания
Michael J. Carpenter

Michael J. Carpenter. Фото: Benton County Jail

Мужчину из США приговорили к пожизненному заключению после того, как он расправился с коллегой. Об этом пишет 5 ABC.

28-летнюю Николь Хаммонд нашли на парковке ее офиса 24 октября 2022 года с огнестрельным ранением. Начав расследование, полицейские быстро нашли главного подозреваемого — коллегу Хаммонд. Как выяснилось, Майкл Карпентер стал делать активные попытки флиртовать с Хаммонд за месяц до случившегося. Она отвергла ухаживания и просьбы Хаммонда, а за сутки до смерти в сообщении попросила его больше не касаться ее и прекратить домогательства. По всей видимости, на следующий день мужчина подстерег Хаммонд на парковке и выстрелил в нее.

При этом коллеги и менеджмент компании сообщили, что не подозревали о конфликте между Хаммонд и Карпентером. По их словам, Хаммонд была полной оптимизма и очень улыбчивой молодой женщиной. Они выразили соболезнования ее друзьям и близким.

При обыске полиция нашла у Карпентера дома пистолет с заряженным магазином. Гильзы совпадали с той, которую нашли на месте преступления. Мужчину арестовали. На судебном заседании, состоявшемся 20 сентября, его приговорили к пожизненному заключению.

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