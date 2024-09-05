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02:01, 5 сентября 2024Из жизни

Мужчину обвинили в преступлении 31-летней давности после теста ДНК

В США мужчину обвинили в убийстве и изнасиловании, произошедших в 1993 году

Фото: Boone County Jail

В США 52-летнего мужчину из штата Миссури обвинили в изнасиловании и убийстве 31-летней давности из-за ДНК-теста. Об этом сообщает Fox 59.

Преступление произошло в марте 1993 года в городе Индианаполис. В квартире студентки Кармен Ван Хасс нашли ее останки. 19-летняя девушка была раздета, стол опрокинут, а одежда брошена на пол. Экспертиза показала, что злоумышленник изнасиловал Хасс, а затем нанес ей 60 ножевых ранений.

Брат Хасс рассказал, что первым бездыханную девушку увидел их отец. «Это изменило его навсегда», — отметил он. Несколько десятилетий преступника продолжали искать с помощью образцов ДНК. В конце концов следователям удалось выйти на Дана Джермейна Шепарда.

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Известно, что прежде Шепарда уже арестовывали за другие правонарушения, он несколько раз был судим. Теперь против него возбудили уголовное дело, связанной с расправой над Хасс.

Ранее сообщалось, что в американском штате Вашингтон подозреваемого по делу 44-летней давности нашли с помощью ДНК, оставленной на сигаретном окурке, и арестовали. Его обвиняют в том, что он изнасиловал женщину, а затем расправился с ней.

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      Юлия Юткина
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