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10:57, 26 сентября 2024Из жизни

Кот принес домой выигрышный лотерейный билет

В Британии кот украл лотерейный билет и помог хозяйке выиграть деньги

В Британии кот пришел домой с чужим лотерейным билетом. Об этом пишет Daily Mail.

33-летняя Меган Кристиан из города Пензанс, графство Корнуолл, год назад стала владелицей кота, которого назвала Обезьянкой. Когда кот немного подрос и стал гулять на улице, он стал регулярно возвращаться домой с подарками для хозяйки. Среди его находок были меню бара, вилки для розеток, детская соска, пакетик с кофе и даже жареная курица из KFC.

В этот раз, когда Кристан заметила, что Обезьянка принес очередной подарок в зубах, она включила камеру. Оказалось, что на этот раз кот украл у кого-то выигрышный лотерейный билет. Когда Обезьянка запрыгнул с крыши в окно, Кристиан забрала билет. Питомец помог хозяйке выиграть 10 фунтов стерлингов (примерно 1,2 тысячи рублей). Кристиан планирует обналичить билет и получить деньги.

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По словам Кристиан, она не знает, как и где коту удается находить добычу. До сих пор его самым необычным даром была мягкая игрушка в виде фаршированного соленого огурца для «эмоциональной поддержки». Такие огурцы продаются на крупных маркетплейсах.

Ранее сообщалось, что в Великобритании кот по кличке Тео украл деньги у молочника и принес их домой. Восьмилетний питомец прогулялся к дому соседа и забрал пакет с деньгами, которые предназначались человеку, развозившему молоко.

Их время пришло!
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      Антонина Черташ
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