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08:41, 26 сентября 2024Силовые структуры

Лишенная родительских прав россиянка продолжала получать выплаты на детей и будет осуждена

На Камчатке осудят женщину за получение выплат после лишения родительских прав

Фото: Brendan McDermid / Reuters

На Камчатке следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летней местной жительницы, которая продолжила получать выплаты на троих детей после лишения ее родительских прав. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Женщина проходит обвиняемой по статье 159.2 («Мошенничество при получении выплат») УК РФ. Ее дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

Фигурантку лишили родительских прав и забрали детей в организацию на полное государственное обеспечение. Однако с мая до декабря 2023 года она продолжала получать ежемесячное пособие, умолчав о том, что больше не имеет на него права. В результате женщина нанесла ущерб бюджету на сумму более 365 тысяч рублей.

Ранее на Камчатке следователи возбудили уголовное дело в отношении 58-летних мужчины и женщины, которые семь лет незаконно получали северную надбавку к пенсии.

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