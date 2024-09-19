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07:24, 19 сентября 2024Силовые структуры

Российская пара пенсионеров нанесла миллионный ущерб бюджету и попала под статью

На Камчатке пара пенсионеров 7 лет незаконно получала северную надбавку к пенсии

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

На Камчатке следователи возбудили уголовное дело в отношении 58-летних мужчины и женщины, которые семь лет незаконно получала северную надбавку к пенсии. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД России по Петропавловску-Камчатскому.

Дело завели по статье 159.2 («Мошенничество при получении выплат») УК РФ.

По версии следствия, супруги менее 15 лет жили в Петропавловске-Камчатском. В 2016 году они решили переехать в Ивановскую область, однако не сообщили об этом факте в пенсионный фонд и продолжили получать северную надбавку. С 2016 по 2023 год пенсионеры причинили ущерб бюджету в 3,5 миллиона рублей.

Ранее суд в Саратовской области вынес приговор в отношении 88-летней жительницы Волгоградской области, признав ее виновной в мошенничестве с пенсиями.

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