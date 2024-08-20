88-летняя россиянка получила приговор за аферы с пенсиями

В Саратове суд ограничил свободу 88-летней женщине за пенсию в двух регионах

Суд в Саратовской области вынес приговор в отношении 88-летней жительницы Волгоградской области, признав ее виновной в мошенничестве с пенсиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, в 2000 году пожилая женщина приехала в Красноармейск, где обратилась в местное управление Пенсионного фонда России для оформления пенсии, умолчав о факте ее получения в другом регионе страны. Вскоре она незаконно начала получать социальную выплату и таким образом успела похитить 2,8 миллиона рублей за 22 года.

Денежные средства пенсионерка хранила у себя дома. Ее признали виновной по части 4 статьи 159.2 («Мошенничество при получении выплат, совершенное путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, в особо крупном размере») УК РФ и приговорили к трем годам ограничения свободы.

Ранее блогеру Андрею Сидоропуло, задержанному сотрудниками правоохранительных органов в Краснодаре, предъявили обвинение по уголовному делу. Ему вменяют часть 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное группой лиц») УК РФ.