Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:33, 20 августа 2024Силовые структуры

88-летняя россиянка получила приговор за аферы с пенсиями

В Саратове суд ограничил свободу 88-летней женщине за пенсию в двух регионах

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Суд в Саратовской области вынес приговор в отношении 88-летней жительницы Волгоградской области, признав ее виновной в мошенничестве с пенсиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, в 2000 году пожилая женщина приехала в Красноармейск, где обратилась в местное управление Пенсионного фонда России для оформления пенсии, умолчав о факте ее получения в другом регионе страны. Вскоре она незаконно начала получать социальную выплату и таким образом успела похитить 2,8 миллиона рублей за 22 года.

Денежные средства пенсионерка хранила у себя дома. Ее признали виновной по части 4 статьи 159.2 («Мошенничество при получении выплат, совершенное путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, в особо крупном размере») УК РФ и приговорили к трем годам ограничения свободы.

Ранее блогеру Андрею Сидоропуло, задержанному сотрудниками правоохранительных органов в Краснодаре, предъявили обвинение по уголовному делу. Ему вменяют часть 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное группой лиц») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      В России создали группировки войск «Курск», «Брянск» и «Белгород»

      88-летняя россиянка получила приговор за аферы с пенсиями

      Выдача одного вида кредитов выросла почти в полтора раза

      Верховный суд Германии подтвердил условный приговор 99-летней экс-сотруднице концлагеря

      Диетолог подсказала защищающие иммунитет осенью продукты

      Командир «Ахмата» рассказал о срыве ротации ВСУ под Курском

      Сценаристы «Крепкого орешка» и «Постучись в мою дверь» приедут в Россию

      В Эстонии православная церковь убрала упоминания Московского патриархата из устава

      Путин поручил прокуратуре и следователям помочь матерям Беслана

      Посольство России отреагировало на конфискацию Дома Москвы в Латвии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше