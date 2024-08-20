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13:55, 20 августа 2024Силовые структуры

Задержанному в Краснодаре российскому блогеру предъявили обвинение в мошенничестве

Блогеру Сидоропуло предъявили обвинение в 40 эпизодах мошенничества на ₽8 млн
Начало событий в новости Объявленного в розыск российского блогера задержали в Краснодаре

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Блогеру Андрею Сидоропуло, ранее задержанному сотрудниками правоохранительных органов, предъявили обвинение по уголовному делу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Сидоропуло вменяют часть 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное группой лиц») УК РФ.

По версии следствия, блогер, позиционируя себя как специалист в сфере арбитража трафика, совместно с соучастниками продавал курсы по этой теме потенциальным ученикам. За стоимость от 48,8 до 389,9 тысячи рублей он пообещал им личную поддержку и высокий гарантированный заработок после прохождения обучения, однако предоставленные услуги не соответствовали ожиданиям клиентов. Всего от действий Сидоропуло пострадали не менее 40 человек, а общая сумма ущерба составила более 8,3 миллиона рублей.

Блогер был задержан в Краснодаре 19 августа.

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      Олеся Мицкевич
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