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13:50, 19 августа 2024Силовые структуры

Объявленного в розыск российского блогера задержали в Краснодаре

В Краснодаре задержали блогера Сидоропуло, разыскиваемого по уголовной статье

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Краснодаре сотрудники правоохранительных органов задержали блогера Андрея Сидоропуло, объявленного в розыск по уголовной статье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, задержание блогера и друга Михаила Литвина может быть связано с делом о мошенничестве. В ближайшее время его доставят в Москву для избрания меры пресечения.

Сидоропуло, который называет себя специалистом по арбитражу трафика, был объявлен в розыск в январе 2023 года. Предварительно, он создал курсы и продавал их подписчикам по цене от 55 до 400 тысяч рублей.

В какой-то момент его «ученики» поняли, что содержащаяся в курсе информация была взята из интернета, и захотели вернуть потраченные деньги. А когда команда блогера исчезла, обратились в полицию.

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      Олеся Мицкевич
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